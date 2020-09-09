الصدر يضع 15 شرطاً لإقامة صلاة الجمعة في ظل وجود خطر كورونا

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وضع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، 09 أيلول، 2020، 15 شرطاً لإقامة صلاة الجمعة في ظل وجود خطر فيروس كورونا.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـموقع "تويتر"، إنه "من اجل اقامة صلاة الجمعة يجب أن لا يزيد وقت الخطبتين أكثر من 15 دقيقة، وان لا يصلى العصر جماعة وان تكون الصلاة في اماكن مفتوحة".

واشترط الصدر في تغريدته ايضا أن "ضرورة ارتداء الكمامات والكفوف والتعفير قبل ليلة الصلاة، فضلا عن الفحص السريع قبل الصلاة" وغيرها من الشروط المبينة في التغريدة ادناه.

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