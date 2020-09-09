ناحية مندلي : اعادة العمل بالمنفذ الحدودي مع ايران لم تحقق لنا منافع و مردودات اقتصادية

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اكدت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى :" ان الاجراءات الامنية والضوابط المشددة للحكومة اسهمت في السيطرة على عمليات تهريب البضائع التجارية المخالفة للقانون في منفذ مندلي الحدودي مع ايران ".وقال مازن اكرم مدير الناحية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاجراءات والضوابط المشددة بشأن القوافل التجارية القادمة من ايران تسببت بانخفاض التبادل التجاري في منفذ مندلي شرق ديالى بنسبة 60% ، بالرغم من فتح المنفذ على مدار الاسبوع بقرار من الحكومة المركزية "، مشيرا الى :" ان التسهيلات والاعفاءات الكمركية في منفذ برويز خان ضمن حدود اقليم كردستان دفعت القوافل التجارية الى اعتماده منفذاً وممراً دائماً للبضائع ".واضاف :" ان اعادة العمل بمنفذ مندلي لم يحقق مردودات اقتصادية ومعيشية للناحية والمناطق القريبة من المنفذ ، بسبب انخفاض وتدني التبادل التجاري بشكل كبير "./انتهى

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