لجنة الشباب والرياضة تلتقي مجموعة من الرواد والابطال الرياضيين ورابطة اللاعبين المحترفين

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ التقت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي ، مجموعة من الرواد والابطال الرياضيين ورابطة اللاعبين المحترفين الذين يمثلون مختلف الالعاب الرياضية.وبحث اللقاء مجموعة من المقترحات التي طرحها الوفد الرياضي الزائر بشأن تعديل بعض فقرات قانون الرواد والابطال ، وتخصيص قطع اراض لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للعراق في المحافل الوطنية والعربية والدولية.وحضر اللقاء ديار برواري نائب رئيس اللجنة والنائبة ارزو محمود مقررتها ./انتهى ح

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