التربية توافق على قطع الاجازات الممنوحة لأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية للالتحاق بالدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد

2020/09/09 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وافق وزير التربية علي حميد الدليمي ، على قطع الاجازات الممنوحة لاعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية للراغبين بقطعها في المديريات العامة للتربية كافة .واوضحت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" اصبح الآن ، بعد ان تم الاعلان عن موعد مباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية ، من الممكن قطع الاجازة والالتحاق بالدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد ، وقد اصدرت المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، عدا اقليم كردستان".واضافت:" يتضمن حصول الموافقة على امكانية قطع الاجازات (سنة بدون راتب والاجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات واجازة الامومة والاجازة الخاصة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) ، للراغبين من اعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية".وقد اعلنت وزارة التربية صباح اليوم عن موعد مباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية الدوام ، يوم الاحد المقبل الـثالث عشر من شهر ايلول الحالي .



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