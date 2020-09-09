الفتح: بقاء الأمريكان أمر مرفوض ويجب الالتزام بقرار البرلمان

2020/09/09 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

رفض تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن القرار يجب الالتزام به.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس النواب اتخذ قرار قطعي بعدم بقاء القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية من البلاد عبر التصويت على قرار بإخراجهم”، لافتا إلى إن “العلاقة بين أمريكا والعراق يجب إن تقتصر على المجالات السياسية والاقتصادية”.

وأضاف أن “إعطاء المبررات للوجود الأمريكي أمر مرفوض والقوات الأمنية قادرة على مسك الملف الأمني”، مبينا أن “تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد امر مرفوض، و يجب الالتزام به”.

وبين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، في وقت سابق، أن تصريحات مستشار رئيس الوزراء هشام داوود بشأن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية يمثل رأي الحكومة، فيما أكد أن اغلب الكتل السياسية غير جادة بإخراج القوات الأمريكية.



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