مؤسسة الشهداء: انطلاق نظام التقديم الإلكتروني لضحايا التظاهرات والمكون الايزيدي

2020/09/09 | 17:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز } اعلنت مؤسسة الشهداء اليوم الأربعاء، اطلاق نظام التقديم الالكتروني لاستمارة ضحايا التظاهرات وضحايا المكون الايزيدي .





وقالت المؤسسة في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه ان" انطلاق نظام التقديم الإلكتروني على استمارة التقديم والتسجيل الالكترونية او من خلال الضغط المباشر على الرابط مباشرة لتظام التقديم الالكتروني-اضغط هنا

وشدت، بضرورة الإسراع بالتقديم والتسجيل على استمارة التسجيل الالكترونية الخاصة ب{ ضحايا التظاهرات } و{ضحايا المكون الايزيدي }.

فيما اكدت اهمية تعبئة الاستمارة الالكترونية وإرسالها الكترونياً ، علماً ان مدة التقديم المسموح بها على النظام الإلكتروني تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ وحتى إشعار آخر سوف نعلمكم به لاحقاً.

آية حسين

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