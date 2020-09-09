العراق يسجل انخفاضاً طفيفاً باصابات كورونا وارتفاع بالوفيات

2020/09/09 | 17:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، انخفاضاً طفيفاً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، حيث سجلت 4243 اصابة جديدة بكورونا و3669 حالة شفاء و75 حالة وفاة.





وجاء الموقف على الشكل التالي:

وكانت وزارة الصحة والبيئة، سجلت امس الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً باعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، حيث سجلت 4894 اصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة.

وفاء الفتلاوي

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