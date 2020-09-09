لجنة مراقبة الحكومة: امانة بغداد تحولت لشبكات من الفاسدين واحلنا ملفاتها للقضاء

2020/09/09 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الاربعاء، عن احالة العديد من ملفات الفساد تخص امانة بغداد الى النزاهة والقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، مبينا ان الامانة تدار بسلسلة شبكات فساد يديرها المدراء العامون.

وقالت عضو اللجنة مناهل الحميداوي لـ/المعلومة/ ان “هناك دوائر حكومية تعمدت الفساد وتدار بشبكات من الفاسدين لأجل المنفعة الشخصية على راسها امانة بغداد”.

واضافت ان “الامانة تحولت الى شبكات فساد يديرها مجموعة موظفين تبدا من الوحدات الادارية البسيطة الى اعلى المستويات وغطاء من المدراء العامين وشبكة كبيرة لسرقة اموال المشاريع”.

واوضحت الحميداوي انه “تمت احالة الملفات الى هيئة النزاهة والسلطة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين وبانتظار ردهم”.انتهى25و

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