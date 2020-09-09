سائرون: على الكاظمي الخروج من الاعلام الـ” HD” واصدار  قرارات على ارض الواقع

2020/09/09 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

دعا تحالف سائرون، الاربعاء، رئيس الوزراء الى الخروج من بوتقة الاعلام والخروج بقرارات على ارض الواقع والتركيز على القضايا الكبيرة وترك الاهتمام بصغائر الامور.

وقال النائب عن سائرون رامي السكيني لـ/المعلومة/ ان “هناك جهات دولية تتصارع على ارض العراق تتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة وان تكون صارمة وتحد من الاغتيالات وغيرها”.

واضاف ان “ العراق ليس بحاجة الى قراءة سورة الفاتحة من رئيس الوزراء بتصوير HD “، مشيرا الى ان “الكاظمي مطالب بالخروج من بوتقة الاعلام العاجي والتصوير المحترف واتخاذ قرارات مهمة تمس الشارع وعدم التركيز بقرارات تغير مدير عام وغيرها وترك عمالقة الفساد المتورطين”.

وافاد ان “قضايا البلاد اصبحت تدار عبر الفيس بوك وقضايا الراي العام بالصفحات الممولة”.انتهى25و

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