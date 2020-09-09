2020/09/09 | 17:32 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة الانبار عصام الدخيل من اسناد تنظيم عمل المدارس الكروية بالمحافظات الى اشخاص اوجهات غير معنية لارضاء الخواطر او المسؤلين.و اكد الدخيل: ان تنظيم المدارس الكروية في المحافظات من صميم عمل الاتحادات الفرعية ولانقبل بقرارات التطبيعية الرامية الى تجاهلدورنا وخلاف ذلك سأتقدم بشكوى الى وزير الشباب والرياضة عدنان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدخيل يحذر التطبيعية..



سنقدم شكوى الى الاسيوي وفيفا first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخيل يحذر التطبيعية.. سنقدم شكوى الى الاسيوي وفيفا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخيل يحذر التطبيعية.. سنقدم شكوى الى الاسيوي وفيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).