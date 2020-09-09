2020/09/09 | 17:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/09 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني يطلب من العراقيين زيارة المقدسات الشيعية نيابة عن الإيرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).