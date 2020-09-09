الرشيد يباشر برفع سلف عدد من منتسبي الداخلية والموظفين والمتقاعدين

2020/09/09 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، برفع عدد من السلف الخاصة بمنتسبي الداخلية وموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “باشر برفع عدد من السلف الخاصة بمنتسبي الداخلية وموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين”، مبينا ان “العمل جاري على ارسال مسجات للمستفيدين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الصرف الالي لاستلامها”.

واضاف ان “ان المصرف اعلن في وقت سابق عن منح سلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف بدون كفيل بفائدة مخفضة تصل الى ٥٪ وفترة امهال ٣ اشهر للسداد“.

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