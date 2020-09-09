مستشار بارزاني يبين أبرز المشاكل بين حكومتي الإقليم والمركز ويتحدث عن أمر إيجابي

2020/09/09 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

بين مسعود حيدر عضو البرلمان العراقي السابق، والمستشار الحالي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، أبرز المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فيما تحدث عن أمر إيجابي يحصل حالياً.

وقال حيدر في تصريح صحفي، إن "استمرار الحوار بشأن الملفات العالقة منذ كتابة الدستور هو بحد ذاته أمر إيجابي، وتأكيد على وجود إرادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمعالجة هذه الملفات".

وبشأن الجديد الذي تتضمنه هذه الجولة من المباحثات بين الجانبين، أوضح المستشار، أن "الجديد هو تأكيد الجانبين على ضرورة معالجة المشاكل ضمن الإطار الدستوري والإطار الوطني العراقي".

وبين، أن "هناك رؤى مشتركة فيما يتعلق بالخطوط العامة للمعالجة، وهي بحاجة إلى إيجاد معالجات جوهرية لبعض التفاصيل، خصوصا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والذي يمكن اعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة المشاكل الدستورية الأخرى".

وبشأن المشاكل بين الطرفين، أشار حيدر إلى أن "المشاكل الأساسية هي موضوع المناطق الخاضعة للمادة 140 وحقوق البيشمركة والملف النفطي والمالي، وفي بعض الأحيان الاختلاف بشأن الصلاحيات الفيدرالية وصلاحيات الإقليم".

ولفت إلى أن "أصل الخلاف سياسي دستوري؛ وقد تم زعزعة الثقة بين مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وحكم البلاد مما يتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ الشراكة والتوازن والتوافق سيعيد الثقة بين الجانبين ويسرع من معالجة القضايا العالقة في إطار الدستور".

وأمس الثلاثاء، كشف سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، تفاصيل ما ناقشه الوفد الكردي في أول اجتماعاته بالعاصمة بغداد.

وقال هورامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد بدأ الاجتماعات، والتقى أولاً بوزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي، وسيكون للوفد بعدها لقاءات مع وزير النفط احسان عبد الجبار، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن "المؤشرات إيجابية حتى الآن"، مبيناً أن "وفد الإقليم أبدى استعدادات حكومة كردستان للتعاون الكبير في مسألة الإيرادات النفطية وقضية المنافذ الحدودية والقضايا الأخرى".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رئيسة وفرعية، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخاصة بالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والموازنة، ووضعها على طاولة الحكومتين في بغداد وأربيل من أجل الاتفاق الشامل وفقا للدستور".

وصباح يوم الثلاثاء، وصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد من أجل التباحث حول الملفات العالقة بين بغداد والإقليم.

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