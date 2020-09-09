مصرف الرشيد يباشر برفع سلف منتسبي الداخلية والموظفين والمتقاعدين

2020/09/09 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / باشر مصرف الرشيد ، برفع عدد من السلف الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية وموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين .واكد المصرف ، استمرار العمل لارسال رسائل نصية للمستفيدين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الصرف الآلي لتسلمها .وكان مصرف الرشيد اعلن في وقت سابق عن منح سلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية ، الموطنة رواتبهم لدى المصرف بدون كفيل و بفائدة مخفضة تصل الى ٥٪؜ وفترة امهال ٣ اشهر للسداد./انتهى5

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