اللجنة القانونية تناقش مقترحات ومشاريع القوانين المحالة لها

2020/09/09 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المحالة الى اللجنة والمشتركة مع اللجان النيابية الاخرى.وناقشت اللجنة القانونية خلال الاجتماع، حسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ،ورقة تضمنت الموقف الخاص بمقترحات ومشاريع القوانين ، المنجز منها او ما هو قيد الانجاز ،والقوانين الخاصة بها والقوانين التي شاركت في انجازها .واكدت اللجنة وجوب استيفاء القوانين والمقترحات ومشاريع القوانين عددا من الشروط ، حسب المادة 122 من القانون الداخلي لمجلس النواب , مشيرة الى :" ن هذه الشروط هي ان يكون مشروع او مقترح القانون مستوفيا للشكلية ومتوافقا مع الدستور العراقي وعدم معارضته القوانين النافذة الاخرى ومراعاة الجنبة المالية فيه , فضلاً عن توافقه مع المنهاج الوزاري المعد من قبل الحكومة"./ انتهى ح

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