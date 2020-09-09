العثور على عبوات ناسفة ومساطر تفجير بعملية أمنية شرق الفلوجة 

2020/09/09 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بالعثور على 25 عبوة ناسفة و 30 مسطرة تفجير بعملية دهم وتفتيش شرق مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة نفذت حملة تفيش استهدفت منطقة الشهابي بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، أسفرت عن ضبط 25 عبوة ناسفة و 30 مسطرة تفجير “.

وأضاف، أن “القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”، مبينا ان “المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة شرق مدينة الفلوجة”.



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