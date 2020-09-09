الاقتراع من خارج الأرض.. كيف يصوت رواد الفضاء في الانتخابات الأميركية؟

2020/09/09 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتزايد الاهتمام بإنشاء مستعمرات بشرية في كواكب أخرى، يتساءل البعض: كيف يمكن أن تستمر الديمقراطية، وكيف يمكن تطبقيها في الفضاء الخارجي، لكن قبل كل شيء كيف يمكن حاليا لرواد الفضاء التصويت في الانتخابات أثناء تواجدهم في الفضاء؟.

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