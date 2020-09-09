سوق العراق المالي يواصل الارتفاع.. وقرار بتوقيف (23) شركة

2020/09/09 | 17:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اغلق سوق العراق المالي، اليوم الاربعاء، مرتفعاً بنسبة (0.09%) عن الجلسة السابقة.وجاءت مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لهذا اليوم:-الشركات المدرجة: - 105 الشركات المتداولة : 30 1.بلغ عدد الاسهم المتداولة (2,695,412,181 ) سهم .2.بلغت قيمة الاسهم (2,554,646,619) دينار .3.اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (468.09) نقطة مرتفعا بنسبة (0.09%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (467.68) نقطة.4.تداول اسهم (30) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .5.يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة .6.بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (165) مليون سهم بقيمة بلغت (117) مليون دينار من خلال تنفيذ (41) صفقة على أسهم (6) شركات .7.بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (48) مليون سهم بقيمة بلغت (46) مليون دينار من خلال تنفيذ (7) صفقة على أسهم ثلاث شركات.وفاء الفتلاوي

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