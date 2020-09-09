الرشيد يعلن المباشرة برفع سلف عدد من منتسبي الداخلية والموظفين والمتقاعدين

2020/09/09 | 17:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، المباشرة برفع سلف عدد من منتسبي الداخلية والموظفين والمتقاعدين .وقال المصرف الرشيد في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه، انه" تم المباشرة برفع عدد من السلف الخاصة بمنتسبي الداخلية وموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين"، مشيراً الى ان" العمل جاري على ارسال مسجات للمستفيدين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الصرف الالي لاستلامها." يذكر ان المصرف قد اعلن في وقت سابق عن منح سلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنيه الموطنه رواتبهم لدى المصرف بدون كفيل بفائده مخفضه تصل الى ٥٪؜ وفترة امهال ٣ اشهر للسدادآية حسين

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