2020/09/09 | 17:56 - المصدر: عين العراق

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تحذير..



لا تبالغوا في أكل التونة!

من منا لا يحب أن يتناول بين الحين والآخر سلطة التونة اللذيذة؟ فهذا الطبق يحظى بشعبية واسعة، كما أنه يعود بالكثير من الفوائد على الصحة والجسم.



فالتونة تحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3 والحديد والفوسفور والفيتامينات B والفيتامين D.

ورغم ذلك، يبدو أن دراسة حديثة أجراها موقع "60 ألف مستهلك" تحذّر من المبالغة في أكل التونة، وتناول البحث معلّبات تونة تم شراؤها من المتاجر الكبرى الأكثر شهرة.



وتبين أنها تحتوي كلها على آثار الزرنيخ.

ولهذا السبب نبّه الباحثون إلى ضرورة تناول هذا الصنف باعتدال أياً يكن اسم العلامة التي يحملها.



وأشار تقرير نشره موقع Canal Vie الفرنسي إلى أن التونة قد تحتوي أيضاً على القليل من الزئبق، وأن تناولها بكثرة يمكن أن يسبب تراكمه في الجسم مع ما يترتب على هذا من آثار جانبية وأضرار.

وفي المقابل، أفادت بعض التحاليل، بحسب الموقع نفسه، بأن التونة ذات اللون الأصفر الباهت لا تشكّل خطراً حقيقياً على الصحة.



لكنها نبّهت إلى ضرورة الحذر من تناول التونة البيضاء لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة جداً من الزئبق بحسب ما جاء في تقرير لمجلة Protégez-vous الصحية الفرنسية.

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