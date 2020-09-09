الكاظمي يوجه برفع الإشارة إلى المذهب ضمن مؤسسات الدولة

2020/09/09 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة له على الـ(تويتر)، إن "الكاظمي وجّه برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية".

وأضاف، أنه "وجّه أيضاً بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الاحترام لجميع الهويات الفرعية.

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