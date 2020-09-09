حكم دولي سابق اخر ضحايا كورونا في الرياضة العراقية

2020/09/09 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أصيب الحكم الدولي السابق، عادل القصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال القصاب لـ /المعلومة/ إنه “بعهد شعوري بأعراض إصابتي بفيروس كورونا، سارعت لإجراء الفحوص الطبية للتأكد من حالتي الصحية”.

وأوضح أن “نتائج الفحوص ظهرت اليوم وأكدت إصابتي بالفيروس، حيث اخضع حالياً للحجر الصحي مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية على امل النهوض مجدداً”.

يذكر ان القصاب يعمل حالياً عضوا في الهيئة الإدارية لنادي النفط الرياضي.



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