العمليات المشتركة تؤكد ما سبق وأعلنته الادارة الأميركية حول انسحاب قواتها من العراق

2020/09/09 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة،الأربعاء، أن تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق يأتي في إطار الجدول الزمني المعد بين الطرفين.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، إن "تخفيض عدد القوات الأميركية يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفقا لجدول زمني معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع وكذلك الانسحاب".

وأضاف، أن "خطوة تخفيض القوات الأميركية تنصب في التنسيق والعمل المشترك والعلاقات المشتركة فيما بيننا وبين قوات التحالف الدولي".

وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن قريبا عن سحب المزيد من القوات من العراق وأفغانستان..

وقال المسؤول للصحافيين "عليهم أن يتوقعوا إعلانا اليوم الأربعاء بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى 3000 الشهر الجاري".

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