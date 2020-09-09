معلنة نتائج الصفحة الثالثة من حملتها الأمنية.. عمليات البصرة: نحظى بترحيب شعبي

2020/09/09 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة عمليات البصرة القبض على 34 مطلوبا ضمن الصحفة الثالثة من عمليات الوعد الصادق، فيما أشار الى ان العمليات تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 ايلول 2020) ، ان " الصفحة الثالثة من عمليات الوعد الصادق تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة".





واضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 34 مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض فضلاً عن مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ".

واشار الى "إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة في مناطق شمال البصرة"، لافتا الى ان "عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء محافظة البصرة

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