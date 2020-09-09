السلطة الفلسطينية: الإدارة الأميركية أصبحت عرابة التطبيع مع” إسرائيل”

2020/09/09 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- America and Israel flags

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية، خلال كلمة له باجتماع وزراء الخارجية العرب: ان “الإدارة الأمريكية، أصبحت عرابة التطبيع مع “إسرائيل”، وإما الإعلان عن رفض الخطوة، أو سيعتبر اجتماعنا مباركة للتطبيع الإماراتي”.

و اضاف، رياض المالكي، إن مبادرة السلام العربية، نقيض التطبيع مع “إسرائيل”، مضيفاً: “أصبحنا مشاغبين لمطالبتنا بموقف من الزلزال الإماراتي الإسرائيلي”.

وتابع المالكي: “دولة عربية، اعترضت على طلبنا عقد اجتماع طارئ، ودولة هددتنا بمشروع قرار بديل”.

وبرئاسة دولة فلسطين، انطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، افتراضيًا. انتهى25س

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