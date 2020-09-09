فيديو.. بعد إصابته بسرطان البلعوم.. الفنان جمال يوسف يروي تفاصيل مؤلمه عن مرضه

2020/09/09 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان /أصيب الفنان المصري جمال يوسف ، مؤخرا ، بسرطان البلعوم ، وتدهورت حالته الصحية ، بشكل كبير ، و منذ إعلانه ذلك ، لقي تعاطف جماهيري ودعما كبيرا من زملائه الفنانين .وروي يوسف ، فى أول ظهور تليفزيوني له ، تفاصيل مؤلمة عن مرضه ، وخاصة بعدما أخبره الطبيب أن 11 % […]

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