2020/09/09 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء، ان مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، امر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات القبول في الكلية العسكرية.

وقال ملا طلال في تغريدة له على منصة تويتر، ان “رئيس مجلس الوزراء يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات القبول في الكلية العسكرية”.

واضاف ان “الكاظمي يوجه بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الأحترام لجميع الهويات الفرعية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يامر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يامر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).