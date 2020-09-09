الصدر يحدد 15 شرطاً لاستئناف صلاة الجمعة

2020/09/09 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، 15 شرطاً لاستئناف صلوات الجمعة.

وقال الصدر في تغريدة له على منصة تويتر، تضمنت 15 شرطاً لاستئناف صلاة الجمعة، إنه “لا يزيد وقت الخطبتين عن خمس عشرة دقيقة، وأن لا يصلى العصر جماعة، ويجب ارتداء الكمامات والكفوف، فضلا عن ضرورة التعفير فبل ليلة من الصلاة”.

وتابع، كما “يجب ان تكون الصلاة في أماكن مفتوحة، اضافة الى الفحص السريع قبل الصلاة واستثناء المسنين مع الامكان وغيرها من النقاط”.

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