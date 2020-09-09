لجنة الشباب والرياضة تناقش ستراتيجية عملها في الفصل التشريعي الجديد

2020/09/09 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي اجتماعا لمناقشة برنامج عمل وستراتيجية اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة.وبحث خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة ، وضع خارطة طريق وبرنامج عمل وستراتيجية متكاملة للجنة خلال الفصل الاول للسنة التشريعية الثالثة تشمل المسارات التشريعية والرقابية والتمثيلية .وتطرق الاجتماع " الى اهمية الاسراع باكمال القوانين الرياضية غير المنجزة ووضع جدول يتضمن القيام بزيارات لمختلف محافظات العراق وعقد لقاءات واجتماعات مع الشباب ، فضلا عن متابعة المشاريع الحكومية المقدمة للشباب والرياضة بالاضافة الى متابعة توجيه دعوات للمسؤولين عن الانشطة الرياضية والشباب في التربية والتعليم لغرض التباحث في اليات تطوير العمل.وبحث المجتمعون مقترحات ومشروعات القوانين الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة ، التي ستتم قراءتها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الجديد ومراجعة القوانين النافذة التي تحتاج الى تعديلات.وحضر اللقاء ديار برواري نائب رئيس اللجنة والنائبة ارزو محمود مقررتها ./انتهى ح

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