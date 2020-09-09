2020/09/09 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / امـر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي برفع الاشارة الى اسم المذهب ضمن استمارات القبول في الكليات العسكرية.ووجه الكاظمي ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، بـ"عدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لاي سبب كان، وان تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الاحترام لجميع الهويات الفرعية"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يامر برفع الاشارة الى اسم المذهب من استمارات القبول في الكليات العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يامر برفع الاشارة الى اسم المذهب من استمارات القبول في الكليات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).