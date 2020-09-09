كردستان: 545 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/09 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراقية، الاربعاء، تسجيل 545 إصابة جديدة و حالة 19 وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية....

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