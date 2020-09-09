بالصور.. حملة من نوع خاص جنوب بغداد

2020/09/09 | 18:41 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن حملة لمصادرة الاغنام جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في الامانة قامت بحملة لمصادرة الاغنام التي قام اصحابها بنشرها على الارصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية".

وأضافت أنه "تم حجز آليتين قام اصحابها ببيع ونشر الفواكه والخضر على الارصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877".

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