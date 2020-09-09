لـ 3 أسباب بينها 3 مليار دولار ..نائب بسائرون يدعو الحكومة المركزية لإيقاف حصة كردستان من الموازنة

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

دعا النائب عن تحالف سائرون وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ناجي السعيدي، الثلاثاء، 08 أيلول، 2020، الحكومة المركزية في بغداد إلى ايقاف حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، بسبب عدم التزامه بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية.

وقال السعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة كردستان لم تدفع الاموال التي كان يجب عليها دفعها خلال السنوات الماضية من استحقاقات واردات المنافذ الحدودية وواردات النفط".

واضاف أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بأي من الاتفاقات التي ابرمتها الحكومات السابقة معها بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية مقابل رواتب موظفي الإقليم".

واشار السعدي إلى أن "التجاوزات المالية بهذا الملف بلغت 3 مليار دولار، الامر الذي يتطلب ايقاف حصة الإقليم من الموازنة خلال الاشهر القادمة لغرض تحقيق العدالة وتحقيق الحل النهائي بين حكومتي بغداد وأربيل".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، كشف السبت، 05 أيلول، 2020، عن مدة الاتفاق المالي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي"، مبينا أن "بغداد ستستمر بإرسال مبلغ 320 مليار دينار للإقليم مخصصة لرواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي، وبعدها سيتم اعتماد حصة الاقليم وفقا لاتفاقية موازنة العام المقبل".

واضاف أن "هنالك وفدا كرديا بارزا برئاسة قوباد طالباني سيصل الى بغداد في وقت لاحق للتفاهم مع الحكومة الاتحادية".

واشار آلي إلى أن "وزارة المالية الاتحادية سترسل خلال الأيام المقبلة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين وتضعها في حساب البنك المركزي فرع أربيل"، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم مطالبة بتوزيع الرواتب كاملة دون استقطاع وهذا ماوعدت به في ظل تحسن الأوضاع المالية".

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