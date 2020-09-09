صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة الكرخ - د.جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 642 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 29ابو دشير —————— 23الاسكان —————— 16الاعلام —————— 17البياع —————— 16التاجي —————— 17التاجيات —————— 1التراث —————— 2الحارثية —————— 5الحرية —————— 25الخطيب —————— 2الــدورة -———-—— 47الرحمانية —————— 6السيدية —————— 15الشالجية —————— 3الشرطة الخامسة ——— 3الشرطة الرابعة ———— 1الشعلة —————— 42الطارمية —————— 24الطوبجي —————— 1العامرية ——————4العطـيـفيـة -————— 16العـلاوي ——————8الغزاليـة -————— 11القادسيـة —————- 8الكاظميـة ————— 24الكرخ ————— 2اللطيـفيـة ————— 8المحمودية ————— 50المشاهدة ————— 5المعالف —————- 2المنصور —————- 15المواصلات -————- 3النصر والسلام ———- 2اليوسفية ————— 3اليـرموك ——-——— 21جــكوك —————- 3حي الجامعة ————- 26حي الجهاد -———— 35حي الخضراء -———— 1حي العامل -———— 43حي العدل ——-—— 11حي الفرات ————— 4سبع البور ————— 6ســويـب ————— 3شارع حيفا.



—————1كرادة مريم ————— 5ناحية الرشيد ———— 2جانب الرصافة -——— 20محافظة ذي قار ——— 1محافظة الانبار.



-—— 1محافظة النجف -——— 1محافطة بابل -——— 2

الشفاء:300الوفيات:5

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