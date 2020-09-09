سان جيرمان يهاجم الاتحاد الفرنسي بعد إصابة مبابي بكورونا

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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هاجم ليوناردو ناسيمينتو، مدير الكرة بفريق باريس سان جيرمان، الاتحاد الفرنسي، بسبب الطريقة التى علم بها النادى إصابة نجمه كيليان مبابي بفيروس كورونا داخل معسكر الديوك.

وكانت تقارير صحفية كشفت أمس الأول، الاثنين، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي غادر معسكر المنتخب بدورى الأمم الأوروبية بعدما أثبتت الفحوص إصابته بعدوى كورونا، ثم أصدر الاتحاد الفرنسي بياناً بعدها بقليل لتأكيد هذا الخبر، فى الوقت الذى لم يعلم فيه باريس سان جيرمان بإصابة اللاعب أو تلقى أية اتصالات هاتفية من جانب الإتحاد الفرنسي بشأن هذا الأمر.

وقال ليوناردو فى تصريحات لقناة "آر.إم.سي"الفرنسية، "أمر غير مقبول أن نعرف من الصحافة أن واحداً من لاعبينا جاءت فحوصاته بنتائج إيجابية، وأظهرت إصابته بعدوى كورونا، نشروا بياناً، وأرسلوا اللاعب إلى منزله، ولكن ماذا عنا نحن؟، لم يتحدث إلينا أحد من الاتحاد".

واختتم مدير الكرة بفريق سان جيرمان تصريحاته قائلاً، "الكل يتحدث بشأن سوء إدارة سان جيرمان، وكيف أننا لا نفهم شيئاً؟، وكيف أن باريس سان جيرمان مثل الشاب السيئ؟، ولكن لا يزال سان جيرمان هو الذى يتعين عليه حل المشكلات، رغم عدم معرفته بها".

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