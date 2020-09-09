الحلبوسي يؤكد تطلع العراق لمزيد من التعاون مع السعودية وفقا للمصالح المتبادلة

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطلع العراق لمزيد من التعاون مع المملكة العربية السعودية وفقا للمصالح المتبادلة بين البلدين.وبحث الحلبوسي مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري ، تنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والامنية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن المواضيع ذات الاهتمام المشترك،كما اطمأن على الوضع الصحي للملك سلمان بن عبد العزيز ، متمنياً له موفور الصحة والعافية.من جهته، عبَّر السفير السعودي عن دعم المملكة للعراق، والتعاون على الصعد كافة، بما يحقق امنه واستقراره./انتهى5

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