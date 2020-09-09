الدوام في ديوان محافظة البصرة والدوائر المرتبطة به بنسبة 100% بدءا من الاحد

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / قرر ديوان محافظة البصرة ان يكون الدوام فيه والدوائر المرتبطة به بنسبة 100% بدءا من يوم الاحد المقبل.وقال ديوان المحافظة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه" استناداً الى توجيهات رئيس خلية الازمة المحلية محافظ البصرة ، سيكون الدوام الرسمي لجميع اقسام الديوان ، اضافة الى الدوائر المرتبطة بالمحافظة بنسبة 100% بدءاً من يوم الاحد المقبل الموافق 13 ايلول ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والصحية"./انتهى

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