2020/09/09 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، على 15 كم وعثرت على مضافة لداعش في منطقة بابا محمود شمال خانقين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يسيطر على 15 كم في منطقة بابا محمود شمال خانقين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يسيطر على 15 كم في منطقة بابا محمود شمال خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).