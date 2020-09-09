شاهد.. عراقي بترت ساقاه، وفقد امه واخته منذ3 اعوام

2020/09/09 | 18:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد ستار، عراقي بترت ساقاه في حرب الموصل وفقد أمه وشقيقته..وعلى الرغم من مرور سنوات ثلاث لا زال محمد ينتظر التعويضات من الحكومة ليعيل اسرته واطفاله...

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