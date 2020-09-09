الغانمي ويار الله من ميسان: هذه مهام قيادة عمليات ’سومر’

2020/09/09 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الداخلية، الاربعاء، إن قواتها الامنية مستمرة في عملية نزع السلاح وتعقب الخارجين عن القانون وتجار المخدرات، فيما اختتم الوزير عثمان الغانمي زيارة الى محافظة ميسان على رأس وفد رفيع المستوى.



وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (9 ايلول 2020)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل على رئاسة وفد رفيع المستوى ناقلا تحيات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى جميع التشكيلات الأمنية في محافظة ميسان رفقة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات وقائد عمليات سومر ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط والقادة".

وأضاف، أن "الزيارة جاءت متزامنة مع العمليات الأمنية في محافظة ميسان ومناطق أخرى".

وأشار إلى أن "فرقة الرد السريع تبذل جهدا أمنيا سريعا في عملية نزع السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون وتجار المخدرات"، مبينا أن "الغانمي اجتمع مع قيادة شرطة ميسان ومختلف التشكيلات الأمنية فيها".

ورافق رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته لمحافظة ميسان وقطعاتها الأمنية يرافقهم نائب قائد العمليات المشركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش.

وفور وصولهم عقد الوزير مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور قائد عمليات سومر وكافة ممثلي الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، حيث تم خلاله عرض أيجاز مفصل خاص عن الواقع الامني في المحافظة، بالإضافة الى طرح ابرز المعاضل التي تواجه سير العمل الامني.

وبعد الاستماع وجه وزير الداخلية القادة والأمرين والأجهزة الأمنية الأخرى "أن القانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو على سلطة الدولة"، كما أكد على "العمل بروح الفريق الواحد من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية من اجل فرض سلطة القانون في المحافظة".

وأشار الغانمي، الى "أهمية التشكيل الجديد المتمثل بقيادة عمليات سومر التي ستوحد القيادة والسيطرة في المحافظات الثلاث اضافة الى توحيد الجهد الامني والاستخباري ومحاربة الجريمة المنظمة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون".

من جهته وجه رئيس أركان الجيش القيادات الامنية "بضرورة توحيد الجهد العسكري والامني وتحديث الخطط بما يتلائم مع الوضع الراهن، اضافة الى الاستمرار بالعمل التعرضي ضد عصابات الجريمة المنظمة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أهمية ضبط السلاح المنفلت وحفظ الأمن والقانون في محافظة ميسان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير تلقى "ناس" نسخة منه، أن "الغانمي عقد اجتماعاً في مقر قيادة شرطة ميسان، مع عدد من القادة الأمنيين ومحافظ ميسان علي دواي وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من المواضيع في مقدمتها الشأن الأمني وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين".

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