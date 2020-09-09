العمليات المشتركة: التخفيض الأميركي الجديد يأتي في إطار الاتفاق بين العراق والتحالف الدولي

2020/09/09 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت قيادة العمليات المشتركة على تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق.

الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح، إن تخفيض عدد القوات الأميركية يأتي في إطار الاتفاق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي وفقا لجدول زمني معد بين الطرفين لغرض تسليم المواقع وكذلك الانسحاب.

وبين، أن خطوة تخفيض القوات الأميركية تنصب في التنسيق والعمل المشترك والعلاقات المشتركة بين العراق وقوات التحالف الدولي.

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