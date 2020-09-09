الزراعة: تسلمنا 600 مليار دينار من مخصصات الفلاحين وتسد 50% من مستحقاتهم

2020/09/09 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن تسلمها 600 مليار دينار و البدء بتسليم مستحقات الفلاحين، مبينة انها تسد 50% من المستحقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ/المعلومة/ ان “الوزارة عانت كثيرا من تأخر مستحقات الفلاحين واي تأخر يدفع بالفلاح بالعزوف عن الزراعة”.

واضاف ان “الوزارة تسلمت 600 مليار دينار وتم البدء بتسليم الفلاحين لمستحقاتهم عن طريق المصارف”، مشيرا الى ان “هذه الاموال لاتسد جميع المستحقات وانما 50% منها”.

واوضح النايف ان “وزارة المالية وعدت بأطلاق باقي المستحقات على شكل دفعات وقبل انطلاق الموسم الزراعي لتمكين الفلاحين ودعمهم من زراعة اراضيهم”.انتهى25وؤ

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