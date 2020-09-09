رئيس التطبيعية يرد على انباء مصادرة أمواله

2020/09/09 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

رد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، على انباء مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال بنيان لـ /المعلومة/ إن “هناك من شكك بالذمة المالية لإياد بنيان، اود أن اشير إلى أن الموضوع يتعلق بدفع بدل ايجار الدار التي اسكنها والتي ترتبط بدائرة عقارات الدولة العائدة لوزارة المالية واذ تؤكد الايصالات الرسمية المستوفاة بأنه قد تم دفع بدل الايجار”.

وأوضح أن “الجهة التي تقف وراء إصدار الكتاب المشار اليه قد وضعت اسمي مع الأسماء المشمولة بالقرار وهو أمر نعتقد انه قد حصل سهوا ودون قصد ولا تترتب عليه أية إجراءات قانونية بخلاف ما يحاول البعض أن يرمي اليه للإساءة لي”.

وانتشر خبراً مفاده ان البنك المركزي، قرر مصادرة أموال بنيان وهذا الامر نفاه رئيس التطبيعية جملة وتفصيلاً.



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