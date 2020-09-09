2020/09/09 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، تركيا بسحب كافة قواتها المتواجدة على أراضي الدول العربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تدين "التدخلات التركية".. وأربع دول تتحفظ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تدين "التدخلات التركية".. وأربع دول تتحفظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).