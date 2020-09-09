البرلمان.. طلب لدفع تعويضات مالية إلى العراقيين عن تلكؤ البطاقة التموينية

2020/09/09 | 18:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت لجنة متابعة البرنامج الحكومي، الأربعاء، رفع طلب إلى رئاسة البرلمان لدفع تعويضات مالية للمواطنين...

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