الامانة تعلن عن حملة لمصادرة الاغنام جنوب بغداد

2020/09/09 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن حملة لمصادرة الاغنام جنوب بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في الامانة، قامت بحملة لمصادرة الاغنام التي قام اصحابها بنشرها على الارصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية”.

واضافت انه”تم ايضا حجز آليتين قام اصحابها ببيع ونشر الفواكه والخضر على الارصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877“.

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