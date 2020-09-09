الاردن تسعف العراق بمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا

2020/09/09 | 18:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت الاردن، ايعاز رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردنية اللواء الركـــن يوســـف أحــمد الحنيطي، الأربعاء، بإرسال قافلة مساعدات طبيــة إلى جمهورية العراق لمجابهة جائحة فيروس كورونا.وذكرت وسائل اعلام اردنية، ان القافلة تتألق من خمس شاحنات تحمل مواد ومستلزمات طبية من الكمامات، والقفازات، ومواد التعقيم، وأغطية طبية تم تصنيعها في المصانع الأردنية، لدعم جهود الفرق الطبية العاملة في العراق الشقيق لمجابهة الجائحة.واضافت ان السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري ، ثمن المكرمة الملكية السامية بإرسال هذه المعدات والمستلزمات الطبية الدالة على عمق العلاقات الأردنية العراقية المتينة.

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