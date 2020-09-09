الحلبوسي للسفير السعودي: العراق يتطلع لمزيدٍ من التعاون وفقا للمصالح المتبادلة

2020/09/09 | 18:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في العراق السيد عبد العزيز الشمري.

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد على تطلع العراق لمزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين وفقا للمصالح المتبادلة.

كما اطمأنَّ سيادته على الوضع الصحي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، متمنياً له موفور الصحة والعافية.

من جهته، عبَّر السفير السعودي عن دعم المملكة للعراق، والتعاون على الصعد كافة، بما يحقق أمنه واستقراره.

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