2020/09/09 | 18:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، انطلاق حملة لمصادرة الاغنام جنوب بغداد.





وذكرت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في الامانة بحملة لمصادرة الاغنام التي قام اصحابها بنشرها على الارصفة لغرض البيع والقصابة ضمن شارع الخيزران التابع لمنطقة السيدية".

واشارت الى" حجز آليتين قام اصحابها ببيع ونشر الفواكه والخضر على الارصفة المقابلة لجامع محمد رسول الله ضمن المحلة 877".

وفاء الفتلاوي

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