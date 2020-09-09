تأجيل عرض برنامج “The Voice Senior”بسبب انفجار مرفأ بيروت

2020/09/09 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان /أعلنت إدارة مجموعة MBC ، عن تأجيل عرض الموسم الأول من برنامج “The Voice Senior”، تضامنًا مع الأحداث الأخيرة ببيروت، بعد انفجار مرفأ بيروت.ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “The Voice Senior”، بيانا رسميا عبر موقع انستغرام جاء به: “نظرًا للظروف المتقلبة اقتصاديا وامنيا وصحيًا والكارثة التي حلت في بيروت، قررت إدارة الـMBC، […]

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